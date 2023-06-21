Cenk Tosun: Arda Güler benim rekorumu kırabilir Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu" diye konuştu.

Beşiktaş'ın kaptanları Cenk Tosun ve Necip Uysal, katıldıkları bir TV programında sezonu değerlendirdi.

Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın performansıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Güzel bir seri yakaladılar. Hatta rekor kırdılar. O seride bence şampiyonluğu kazandılar diyebilirim. Onların da inişli çıkışlı bir sezonu vardı. Bizim maçta nereden baksan hiç topa değmediler. Bütün maçı biz oynadık. Biz evde gerçekten çok güçlü bir takımız. Öyle de oynadık bu sezon. İlk 10 maçta belki daha fazla puan alabilseydik, biz şampiyon olurduk. İlk 10 maçta biz şampiyonluğu verdik diyebilirim.

"O rekoru geçerse Arda Güler geçecek"

Bonuslarla birlikte 27 milyon euro kazandırdım kulübüme. Türk tarihinin en yüksek rakamı bu. Bunu geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum. Arda Güler, benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu. Ben İngiltere'de de oynadım, Almanya'da da oynadım, Türkiye'de de oynadım. Bu yaşta bu özgüvende bunları yapması gerçekten hayranlıkla izliyoruz.

"Gerçekten tartışılmaz bir yetenek"