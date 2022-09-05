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    Cenk Tosun: Ben olmasam Salih'in futbol hayatı bitebilirdi

    Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı sonrası saldırıya uğrayan isimlerden Cenk Tosun açıklama yaptı.
    • 05.09.2022 - 00:42
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 00:42
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    Cenk Tosun: Ben olmasam Salih'in futbol hayatı bitebilirdi

    Beşitkaş'ta Ankaragücü maçı sonrası saldırıya uğrayan isimlerden Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

    Yaşananlara tepki gösteren Cenk Tosun "Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara itti. Böyle bir şey yok. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize kadar gelip uçan tekmeyle müdahale edebiliyor? Nasıl olacak bu işler? Bize vursunlar biz öyle bekleyelim öyle mi? Biz kendimizi korumayacak mıyız? Koruyunca kırmızı kart." dedi.

    Cenk Tosun: Ben olmasam Salih in futbol hayatı bitebilirdi #1

    "Salih'in futbol hayatı bitebilirdi"

    Cenk Tosun ayrıca "Şansına bir adım attım. Belki o adımı atmasam Salih'in beline o tekme gelecek ve Salih'in futbol hayatı bitecek. Josef'in kartını hiç anlamadım. İnsanlar bana yumruk atacak, ben izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler?" ifadelerini kullandı.


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