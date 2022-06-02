Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı?

Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı?

Everton ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'a dönmek isteyen Cenk Tosun'un akıbetini öğrenmek isteyenler, "Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Premier Lig ekiplerinden Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un akıbeti merak edilmeye başladı.

Türkiye'de Beşiktaş'ta top koşturan ve şampiyonluklar yaşayan Tosun, yuvasına geri dönmek istiyor.

Ahmet Nur Çebi yönetimi Cen Tosun'u yeniden alma noktasında istekli ancak maaş konusunda indirime gitmesi bekleniyor..

Görüşmelerin olumlu ilerlediği bilinirken, Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaşan Özlem Ada Şahin herkesi heyecanlandırdı.

Şahin'in paylaştığı fotoğrafta, Cenk'in elinde "Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, loading (yükleniyor)" yazılı bir çember yer aldı.

Bu paylaşımın ardından haliyle, "Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı?" sorusu gündeme gelmeye başladı.

Peki, Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı? İşte detayları..

Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı?

Yeniden Beşiktaş 'ta oynamak isteyen Cenk, kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.

NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.

2020/2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.