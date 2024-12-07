Cenk Tosun, Beşiktaş Stadı'na rakip olarak dönüyor

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Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, kısa bir aradan sonra Dolmabahçe Stadı'na bu kez sarı-lacivertli formayla geri dönüyor.

3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı, yıllarca kaptanlığını yaptığı ve bir de transfer rekoruna imza attığı siyah-beyazlılara rakip olan 33 yaşındaki forvet, kritik maçta Jose Mourinho'dan forma bekleyecek.

Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan milli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasını 8 maçta 89 dakika giyebildi. Henüz golle tanışamayan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımla ilk golünü fırsat bulması halinde eski takımı karşısında arayacak.

3 SÜPER LİG 2 TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU

Beşiktaş'tan ayrılmadan önce takımın sembol isimleri arasında gösterilen Cenk Tosun, siyah-beyazlılarla 2015-16, 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli futbolcu 2021 ve 2024'teki Türkiye Kupası şampiyonluklarında da pay sahibi oldu.

TRANSFER REKORUYLA EVERTON'A GİTTİ

2014'te imza attığı Beşiktaş ile yaşadığı iki şampiyonluğun ardından 2019-20 sezonunun devre arasında 22.5 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan milli forvet, o dönem Türkiye'de transfer rekoru kırmıştı.

Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Premier Lig'de tutunamayan Cenk Tosun, 2021'de kiralık olarak 2022'de bonservisiyle Beşiktaş'a geri döndü.