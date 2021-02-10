Cenk Tosun: Beşiktaş'a şampiyonluk için geldim

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı.

Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde ilk kez antrenmana çıkmıştı.

İdman ve kondisyon eksiği bulunmayan tecrübeli futbolcu, 3 yıl sonra geri döndüğü takımına neredeyse dakikalar içinde adapte oldu. Utku Yuvakuran, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle daha önceden siyah-beyazlı formayı giydiği için herhangi bir uyum sorunu yaşamayan Tosun, önceki günkü idman sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştirdi.

SERGEN YALÇIN: PROBLEMİ RAHATLIKLA ÇÖZERSİN

Yalçın, oyuncusuna, “İkinci yarı itibarıyla skor üretme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Sen, buraya yabancı değilsin. Bu problemi rahatlıkla çözebilecek yeteneğin var. Burada yaşayacağın çıkışı, Avrupa Futbol Şampiyonası’na da taşıyacağına inanıyorum. Süper Lig’de önemli bir çıkış yakaladık, Trabzon ve Antalya maçlarında kayıp yaşasak da Konyaspor galibiyetiyle yeni bir sayfa açtık. Bize şampiyonluk hedefimiz için katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

CENK TOSUN: ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Sergen Yalçın’ın sözleri sonrası başarılı futbolcu, “Hocam, bana inandığınız için size teşekkür ediyorum. Buraya şampiyonluk için geldim. Beşiktaş benim evim. Takımım için yüreğimi ortaya koyacağım. Burada önemli şampiyonluklar yaşadım. Ve bunu tekrarlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncunun, Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.