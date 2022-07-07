Cenk Tosun: Beşiktaş'ta kaptanlık yapmayı çok isterim

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzalayan Cenk Tosun, kaptanlığı çok istediğini söyleyerek Valerien Ismael'e mesaj gönderdi.

Sakatlıklar yüzünden istenileni veremediği Everton kariyerinin ardından Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Röportajında birbirinden çarpıcı sözler söyleyen Tosun, "İyiyim, güzelim, yorgunum. Ama çok güzel geçiyor günler. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Kısa bir tatile çıkmışım gibi. Yuvama, evime, beni Cenk Tosun yapan yere döndüm. Çok mutluyum." diyerek duygularını dile getirdi.

İşte Cenk Tosun'un açıklamalarından satır başları...

"Çok büyük umutlarla İngiltere'ye gittim. Premier Lig'i her zaman hayal ediyordum. Üzülerek de gittim bir taraftan. Beni Cenk Tosun yapan kulüpten ayrılmak kolay olmadı. Yeni macera başkadı. Her şey güzel gidiyordu. Hoca değişimleri ve sakatlıklar beni etkiledi. Performansımda dalgalanmalar oldu. Ama çok güzel bir tecrübe oldu. Daha güçlü, daha tecrübeli bir Cenk geldi. Gaziantepspor'dan buraya geldiğim hırsla geldim. Yine açım. Şampiyonluk ve başarılara açım. Bu sene çok katkı vermeyi düşünüyorum. Hepsi çok değerli hocalar. Ancelotti Şampiyonlar Ligi'ni kazanan hoca. Hepsiyle çok iyi anlaştım. Ama en çok şey katan Ancelotti oldu diyebilirim. Saha içinde ve saha dışında iyi bir insandı. Çok paylaşımcıydı. Sadece futbol değil, futbol dışında da bazı şeyler öğretti bana."





"Şenol Hoca bana hep destek oldu"

"Hayatımda iki Şenol var, ikisi de çok değerli. Babam zaten sürekli benimle. Ağabey-kardeş gibiyiz. Menajerliğimi de yapıyor. Şenol Güneş de benim iyi ve kötü zamanımda hep arkamda durdu. Şans verdiği dönemde genelde iyi performanslar gösterdim. Ülkemiz için çok değerli bir insan kendisi. A Milli Takım'da gençleştirme durumu var. Her şey değişti. Kolay şeyler değil. İki maç sonra başarı bekleyecek bir zaman yok. Milli Takım için zaman tanınmalı. Ben de orada artık gereken ağabeyliği yapacağım. İyi yerlere geleceğiz. Son turnuvada iyi sonuçlar aldık. Devam ettirmek istiyoruz."





"Serdar Dursun ön planda"

Öte yandan santrfor konusunda Türkiye'nin artık daha şanslı olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "Bir ara hiç forvet çıkmıyordu. Burak ağabey ile ben vardım. Şimdi birçok isim var. Performanslarıyla iyi işler yapan Serdar Dursun var. O pozisyonda sıkıntı olacağını düşünmüyorum gelecek senelerde." şeklinde konuştu.

"Pazarlık konusuna girmedim"

Konuşmasının devamında pazarlıkların uzamasıyla alakalı da konuşan Cenk Tosun, “Başkandan Allah razı olsun. Dediğinin arkasında durdu. Zor dönemimde bile bana yardımcı oldu. Beşiktaş'ın kapısının açık olduğunu gösterdi. Premier Lig'den geliyorum. Her zaman aklımda Beşiktaş vardı. Aramızda büyük bir pazarlık olmadı. Pazarlık konusuna girmeyiz. Bu işin uzaması çok farklı şeylerle ilgiliydi. Şu anda mutlu olduğum yerdeyim. Beşiktaş'a geri döndüm. 2014, 2015, 2016'da çok güzel arkadaşlıklar hatta kardeşliğimiz vardı. Çok güzel bir oyuncu grubumuz vardı. Masadan herkes ayrılmaya başladı. Ta ki sadece Necip kalana kadar (gülerek). Necip'i de yalnız bırakmak olmaz. Ben de geri döndüm. Umut Meraş, Kartal olsun, birçok arkadaşımız var." dedi.

"Kaptanlık ekibine dahil olmak isterim"

Başarılı oyuncu konuşmasının sonlarına doğru takım kaptanlığını çok istediğini de şu sözlerle söyledi:

"Ailemi çok seviyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Babamın önemini herkes biliyor. Buralara geldiysem babam sayesinde geldim. Hem ben hem de ablam için çalıştı. Evlenince eşim ve çocuklarım var. Evde hayatı bana kolaylaştırıyorlar. Avusturya'dan herkese selam gönderiyorum. Kaptanlık için hoca ile görüşmemiz olmadı. Gaziantep'ten gelen toy bir Cenk Tosun yok. Hocam bana kaptanlığı layık görürse şerefle üstlenirim. Kardeşlerim ve arkadaşlarım da beni saygıyla destekliyorlar. Severek o pozisyonu üstlenmek isterim. Ama hocanın kararı bu. Kaptanlık ekibine dahil olursam, üstüme düşeni yaparım."