Cenk Tosun, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı Beşiktaş’ın tecrübeli santrforu Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü Gaziantep FK ağlarına attı.

İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun’dan geldi. Bu golle birlikte Tosun, 2023-2024 sezonunda ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

8. maçında ilk golünü attı

Gaziantep FK müsabakasıyla birlikte Süper Lig’deki 8. maçına çıkan Cenk, ilk golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında da 9 mücadelede forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun, 1 golü bulunuyor.

"Çok yetenekli bir çocuk"

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yi mağlup ettiği maçın ardından Cenk Tosun açıklama yaptı.

Cenk Tosun genç oyuncu Yakup Arda için, şunları dedi:

Yakup Arda, gerçekten pırıl pırıl, çok yetenekli bir çocuk. Bugün oyuna girdikten sonra bütün Türkiye neler yaptığını gördü. Bunu da heyecanlı bir Yakup olarak yaptı. Birkaç maç sonra neler yapacağını bütün Türkiye görecek. Onun adına mutluyum.

"Zor bir dönemden geçiyoruz"

Milli golcü, sözlerine şöyle devam etti:

Zor bir dönemden geçiyoruz. Maçın yorgunluğundan unuttum söylemeyi. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Beşiktaş büyük bir camia. Her zorlukların üzerinden gelmiştir. Bugün Pazartesi olmasına rağmen stat doluydu. Herkesten Allah razı olsun. Taraftarlarla birlikte iyi bir yola gireceğiz. Maçı hak ettik, artık Antalyaspor maçına bakacağız.

"İkili ilişkiyi çok iyi yönetiyor"

Cenk Tosun ayrıca şunları dedi:

Burak hoca benim takım arkadaşımdı. Yan yana milli formayı terlettik. Şimdi hocam oldu. Erken olmasına rağmen çok tecrübeli. İkili ilişkiyi çok iyi yönetiyor. Burak hocama da bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)