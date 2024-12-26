Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılacak mı

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Yaz döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ligin ilk yarısında adeta kulübeden çıkamadı.

Bu sezon hiçbir maça ilk 11'de başlayamayan ve sonradan oyuna dahil olduğu ligde 4 maç, Avrupa'da ise 5 maç olmak üzere toplamda 9 maçta forma giyen milli futbolcu sadece 97 dakika sahada kaldı.

Her şeye rağmen Cenk'in formayı giymek için antrenmanlarda tüm ciddiyeti ve hırsıyla mücadele ettiği öğrenildi.

AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK

Öte yandan devre arasında Cenk Tosun'un fazla forma şansı bulamasa da ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.