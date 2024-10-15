Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Açıklama var

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Beşiktaş'tan ayrılıp bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun'un sarı-lacivertli formayla kariyeri iyi başlamadı.

Santrfor hattında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında üçüncü tercih olarak görülen tecrübeli golcü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun rotasyonda kullandığı isimler arasında yer alıyor.

33 yaşındaki forvet, bu sezon hepsi oyuna sonradan dahil olmak üzere 5 maçta şans buldu, toplam 58 dakika süre aldı.

İDMANLARIN EN ÇALIŞKANI

Bu sürede skor katkısı üretemeyen Cenk, yeterince şans bulamadığı için Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Takımda mutlu olduğunu ve forma için savaşmaya devam edeceğini belirten 33 yaşındaki yıldız, antrenman performansıyla Mourinho'nun gözüne girmeye çalışıyor.

İdmanların en çalışkan oyuncularından biri olduğu belirtilen tecrübeli santrfor, takıma bir türlü katkı veremeyen En-Nesyri'nin yerine Dzeko'nun ilk yedeği olabilir.