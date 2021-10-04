Cenk Tosun: Güven'in golünde anılarım canlandı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun, Güven Yalçın'ın Sivasspor'a attığı muhteşem vole golünün ardından konuştu. Deneyimli santrfor, "Güven'in golünü görünce benim de anılarım canlandı" dedi.

Güven Yalçın'ın Sivasspor filelerine gönderdiği gol sonrasında akıllar, 23 Kasım 2016'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Benfica mücadelesine gitmişti.

Bu karşılaşmada Andreas Beck'in gönderdiği topu, ceza sahası kenarından vurduğu voleyle Portekiz ekibinin ağlarına gönderen Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde o sezonun golünü kaydetmişti.





"ANILARIM CANLANDI"

Şu anda Everton forması giyen Cenk Tosun, Güven Yalçın'ın golüyle ilgili olarak Fanatik'e konuştu.

Başarılı forvet, "Beşiktaş maçlarını genelde takip ediyorum. Güven'in golünü de izledim. Muhteşem bir gol attı. Güven'in golünü görünce benim de anılarım canlandı." ifadelerini kullandı.



