Cenk Tosun: Haftaya kazanmak istiyoruz

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, beraberlikle sona eren Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Beşiktaş'a Trabzonspor maçında 1 puan getiren golü atan Cenk Tosun karşılaşma sonrası konuştu.

"Haftaya kazanmak istiyoruz"

Maçla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Çift forvete döndükten sonra çok baskılı oynadık ve 2-2 yaptık. Üçüncü golü de bulabilirdik. Sahamızda son üç maçı kazanamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızı, bizi destekliyor. Onlara bir şey vermek istiyoruz. Bu maçın analinizi yapacağız ve haftaya kazanmak istiyoruz." dedi.

"İyi gün için Beşiktaş'ı sevmedik"

Puan kayıplarıyla ilgili görüşü sorulan tecrübeli futbolcu, "Şanssızlık, hakem kararları... Zaman zaman maç içinde kopuşlar. İyi gün için Beşiktaş'ı sevmedik, soğukta bu taraftar buraya geliyor. Her zaman onlara teşekkür etmeliyiz. Ben de arkadaşlarımı aldım ve taraftara gördüm." açıklamasını yaptı.