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Cenk Tosun idmana katılmadı
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle son idmanda da yer almadı. Başarılı futbolcunun, 12 Mart'taki Başakşehir maçına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 15:53
- Güncelleme : 08.03.2021 - 16:15
Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup eden ve liderliğe yükselen Beşiktaş, 30. haftada Başakşehir’in konuğu olacak.
CENK TOSUN İDMANA KATILMADI
Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Cenk Tosun, son antrenmanda yer almadı. Sağlık heyeti, 12 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma için Cenk’i hazır duruma getirmeye çalışıyor.
Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı durumuna düşen teknik direktör Sergen Yalçın ise karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamayacak.