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    Cenk Tosun, Konyaspor maçında sahada olacak

    Karantina süresi cuma günü dolacak olan Cenk Tosun, pazar günü oynanacak Konyaspor maçında forma giyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 17:02
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    Cenk Tosun, Konyaspor maçında sahada olacak

    Bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, mücadelede forma giyemeyecek.

    Sakatlığının ardından tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin de bu karşılaşmada yer alması beklenmiyor.

    Cenk Tosun, Konyaspor maçında sahada olacak #1

    CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

    Öte yandan takımın Everton'dan yeni transferi Cenk Tosun da tedbiren karantinada olduğu için mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.

    Başarılı golcünün, karantinası süresi cuma günü sona erecek ve pazar günü oynanacak Konyaspor maçında yer alabileceği belirtildi.

    Cenk Tosun, Konyaspor maçında sahada olacak #2

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