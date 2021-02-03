Cenk Tosun, Konyaspor maçında sahada olacak

Karantina süresi cuma günü dolacak olan Cenk Tosun, pazar günü oynanacak Konyaspor maçında forma giyebilecek.

Bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlığının ardından tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin de bu karşılaşmada yer alması beklenmiyor.

CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Öte yandan takımın Everton'dan yeni transferi Cenk Tosun da tedbiren karantinada olduğu için mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.

Başarılı golcünün, karantinası süresi cuma günü sona erecek ve pazar günü oynanacak Konyaspor maçında yer alabileceği belirtildi.