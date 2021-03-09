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Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Cenk Tosun'dan iyi haber geldi.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 16:05
- Güncelleme : 09.03.2021 - 16:36
Gaziantep'i 2-1 yenen Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
KOŞULARA BAŞLADI
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Cenk Tosun, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.