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    Cenk Tosun koşulara başladı

    Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Cenk Tosun'dan iyi haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 16:36
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    Cenk Tosun koşulara başladı

    Gaziantep'i 2-1 yenen Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

    KOŞULARA BAŞLADI

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Cenk Tosun, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

    Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

    Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

    Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    Cenk Tosun koşulara başladı #1

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