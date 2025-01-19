Cenk Tosun: Mourinho bize çok babacan davranıyor

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Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU GOL ATMAK"

Cenk Tosun yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Çok güzel bir duygu gol atmak. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız Avrupa maçına odaklanacağız."

"MOURINHO BİZE ÇOK BABACAN DAVRANIYOR"

Jose Mourinho için de konuşan Cenk şu ifadeleri kullandı: