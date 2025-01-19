Cenk Tosun: Mourinho bize çok babacan davranıyor

Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'de Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalar yaptı.
"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU GOL ATMAK"
Cenk Tosun yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Çok güzel bir duygu gol atmak. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız Avrupa maçına odaklanacağız."
"MOURINHO BİZE ÇOK BABACAN DAVRANIYOR"
Jose Mourinho için de konuşan Cenk şu ifadeleri kullandı:
"Hocamla hepimizin arası çok iyi. Bize çok babacan davranıyor. İkili ilişkisi çok iyi insan. Az forma şansı buldum ama hoca bugün bana güvendi. Ben de golümü attım. Hazır olduğumu gösterdim. İyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir. Hoca şans verdikçe ben de elimden geleni yapacağım."
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