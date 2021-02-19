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Cenk Tosun sakatlandı

Cenk Tosun sakatlandı

Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönen ve Gençlerbirliği maçında iki gol atan Cenk Tosun'un, dizinden sakatlandığı ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.