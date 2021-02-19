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    Cenk Tosun sakatlandı

    Cenk Tosun sakatlandı

    Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönen ve Gençlerbirliği maçında iki gol atan Cenk Tosun'un, dizinden sakatlandığı ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 11:50
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    Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'a, Ghezzal'ın ardından Cenk Tosun'dan da kötü haber geldi.

    Çıktığı ilk lig maçında 2 gol atan golcü futbolcunun dizinden sakatlandığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    DENİZLİSPOR MAÇINDA YOK

    Türkiye gazetesinin haberine göre; siyah-beyazlıların haftayı bay geçecek olması nedeniyle daha az maç kaçıracak olan Cenk, bir sonra hafta oynanacak Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

    Cenk Tosun sakatlandı #1

    MORALİ BOZULDU

    Takıma yeni katılıp iki gol attıktan sonra sakatlık yaşayan 29 yaşındaki oyuncunun, moralinin bozulduğu bildirildi.

    Sağlık ekibi, tecrübeli futbolcuyu ligin 28. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

    Cenk Tosun sakatlandı #2

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