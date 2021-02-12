Cenk Tosun: Sergen Hoca üstüne çok koymuş

Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, bir dönem Gaziantepspor'da birlikte çalıştığı Sergen Yalçın hakkında konuştu. Tosun, "Çok tecrübelenmiş" dedi.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u penaltılarda mağlup eden Beşiktaş'ta Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Tosun'un sözleri şu şekilde:

"Güzel bir başlangıç oldu. Yuvamı, arkadaşlarımı özlemiştim. 120 dakika maçın hakimiydik. Daha önce bitirebilirdik. Buraya bırakmamalıydık, 90 dakikada turu getirebilirdik. Pozisyonları değerlendiremedik. İlk maçımda galibiyetle döndüğümüz için mutluyum."

"KONU BEŞİKTAŞ OLURSA PARA KONUŞMAM"

"Konu Beşiktaş olursa, para konuşmaya gerek yok. Oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim. Bana da katkısı olacak. EURO2020'ye fit gitmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamak için geldim. Şampiyonluğa inanıyorum, ben de destek için geldim."

"SERGEN HOCA ÇOK ÜSTÜNE KOYMUŞ"

"Sergen Yalçın ile ikinci dönemim. Gaziantep'te hoca ile çalışmıştım. Sergen Hoca çok tecrübelenmiş, çok üstüne koymuş. Taktiksel ve ikili ilişki anlamında... Beşiktaş'a dönmek bana da iyi geldi."