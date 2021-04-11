Spüper Lig'de oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 4-2'lik skorla kazandı.

CENK TOSUN SAKATLANDI

Siyah beyazlılarda Cenk Tosun, mücadelenin 75. dakikasında dizinden sakatlandı ve yerde kaldı. Sakatlığının ardından ayağa kalkamayan Cenk, sedyeyle kenara alındı.

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki en büyük kozlarından biri olan Cenk Tosun için stada ambulans getirildi. Golcü oyuncu, soyunma odasındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla stattan ayrılacak.

Cenk Tosun sezonu kapattı İZLE



SEZONU KAPATTI

Cenk'in sağ diz kapağının çıktığı ve detaylı müdahalenin İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, Cenk Tosun'un sezonu kapattığı da ifade edildi.

Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü.



