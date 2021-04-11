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    Cenk Tosun sezonu kapattı

    Cenk Tosun sezonu kapattı

    Spüper Lig'de oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 21:42
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 21:52
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    Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

    Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 4-2'lik skorla kazandı.

    CENK TOSUN SAKATLANDI

    Siyah beyazlılarda Cenk Tosun, mücadelenin 75. dakikasında dizinden sakatlandı ve yerde kaldı. Sakatlığının ardından ayağa kalkamayan Cenk, sedyeyle kenara alındı.

    A Milli Takımımızın EURO 2020'deki en büyük kozlarından biri olan Cenk Tosun için stada ambulans getirildi. Golcü oyuncu, soyunma odasındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla stattan ayrılacak.

    Cenk Tosun sezonu kapattı İZLE

    SEZONU KAPATTI

    Cenk'in sağ diz kapağının çıktığı ve detaylı müdahalenin İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

    İlk belirlemelere göre, Cenk Tosun'un sezonu kapattığı da ifade edildi.

    Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü.

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