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Cenk Tosun yıllar sonra Beşiktaş antrenmanında
Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılanan golcü futbolcunun oldukça mutlu olduğu görüldü.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 15:20
- Güncelleme : 08.02.2021 - 16:43
Son olarak Konyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta, Türkiye Kupası mesaisi başladı.
Perşembe günü deplasmanda yine Konya ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda yeni transfer Cenk Tosun, ilk kez antrenmana katıldı.
Bir önceki dönemden tanıdığı takım arkadaşlarıyla şakalaşan golcü futbolcu, daha sonra bireysel olarak çalıştı.
Cenk'in, idman boyunca oldukça mutlu olduğu görüldü.