Cenk Tosun yıllar sonra Beşiktaş antrenmanında

Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılanan golcü futbolcunun oldukça mutlu olduğu görüldü.

Son olarak Konyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta, Türkiye Kupası mesaisi başladı.

Perşembe günü deplasmanda yine Konya ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda yeni transfer Cenk Tosun, ilk kez antrenmana katıldı.

Bir önceki dönemden tanıdığı takım arkadaşlarıyla şakalaşan golcü futbolcu, daha sonra bireysel olarak çalıştı.

Cenk'in, idman boyunca oldukça mutlu olduğu görüldü.