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    Cenk Tosun yıllar sonra Beşiktaş antrenmanında

    Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılanan golcü futbolcunun oldukça mutlu olduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 16:43
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    Cenk Tosun yıllar sonra Beşiktaş antrenmanında

    Son olarak Konyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta, Türkiye Kupası mesaisi başladı.

    Perşembe günü deplasmanda yine Konya ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda yeni transfer Cenk Tosun, ilk kez antrenmana katıldı.

    Cenk Tosun yıllar sonra Beşiktaş antrenmanında #1

    Bir önceki dönemden tanıdığı takım arkadaşlarıyla şakalaşan golcü futbolcu, daha sonra bireysel olarak çalıştı.

    Cenk'in, idman boyunca oldukça mutlu olduğu görüldü.

    Cenk Tosun yıllar sonra Beşiktaş antrenmanında #2

    Cenk Tosun yıllar sonra Beşiktaş antrenmanında #3

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