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    Cenk Tosun yine Trabzonspor'a attı

    Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Cenk Tosun, Trabzonspor maçında gol attı. Uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayan Tosun, Trabzonspor maçlarını seviyor.
    • 17.10.2022 - 09:09
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    Cenk Tosun yine Trabzonspor'a attı

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadelede oyuna sonradan giren Cenk Tosun, 557 gün sonra siyah-beyazlı forma ile gol sevinci yaşadı.

    Trabzonspor maçının 67. dakikasında Dele Alli'nin yerine oyuna giren Cenk Tosun, sadece 3 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

    En son 7 Nisan 2021'de Alanyaspor'a gol atan Cenk Tosun, sessizliğini de bozmuş oldu.

    Cenk Tosun yine Trabzonspor a attı #1

    "Hakem kararları..."

    Öte yandan Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla Trabzonspor'a rakip olduğu 6 Süper Lig maçında 4 gol attı. Tosun maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Şanssızlık, hakem kararları... Zaman zaman maç içinde kopuşlar. İyi gün için Beşiktaş'ı sevmedik, soğukta bu taraftar buraya geliyor. Her zaman onlara teşekkür etmeliyiz. Sahamızda son üç maçı kazanamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızı, bizi destekliyor. Onlara bir şey vermek istiyoruz. Bu maçın analinizi yapacağız ve haftaya kazanmak istiyoruz."

    Cenk Tosun yine Trabzonspor a attı #2


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