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    Cenk Tosun: Yuvama geri döndüm

    Cenk Tosun: Yuvama geri döndüm

    Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, İstanbul'a geldi. Cenk, "Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 09:35
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    Beşiktaş'ın yeni transferi milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi. İngiltere'den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Cenk Tosun'a ailesi de eşlik etti. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    Cenk Tosun: Yuvama geri döndüm #1

    "YUVAMA, EVİME DÖNDÜM"

    "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın, her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimin sözünü veriyorum."

    Cenk Tosun: Yuvama geri döndüm #2

    Cenk Tosun: Yuvama geri döndüm #3

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