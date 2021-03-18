Cenk Tosun'a dinlenmek yok

Fenerbahçe maçında ikinci yarıda sahada olması beklenen Cenk Tosun, izinli gününde bile Nevzat Demir'de çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlerbirliği'yle oynanan Süper Lig mücadelesinde sonradan oyuna dahil olup 2 gol kaydeden Cenk Tosun, diz sakatlığı yaşamıştı.

Dizindeki kemiğin içinde ödem oluşan ve tedavisini olmasının ardından bir süredir takımla çalışmalara başlayan Milli golcü, Başakşehir mücadelesinde riske edilmemişti.





İZİNLİ GÜNDE ÇALIŞMAYA DEVAM

Dün takım dinlenirken izin yapmayıp soluğu Nevzat Demir Tesisleri'nde alan tecrübeli futbolcu, idman performansını artırmak için bireysel olarak çalıştı. Pazar günkü Fenerbahçe maçında sahada olacak Cenk'in sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.