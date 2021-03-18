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    Cenk Tosun'a dinlenmek yok

    Fenerbahçe maçında ikinci yarıda sahada olması beklenen Cenk Tosun, izinli gününde bile Nevzat Demir'de çalışmalarını sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 11:43
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    Cenk Tosun'a dinlenmek yok

    Gençlerbirliği'yle oynanan Süper Lig mücadelesinde sonradan oyuna dahil olup 2 gol kaydeden Cenk Tosun, diz sakatlığı yaşamıştı.

    Dizindeki kemiğin içinde ödem oluşan ve tedavisini olmasının ardından bir süredir takımla çalışmalara başlayan Milli golcü, Başakşehir mücadelesinde riske edilmemişti.

    Cenk Tosun a dinlenmek yok #1

    İZİNLİ GÜNDE ÇALIŞMAYA DEVAM

    Dün takım dinlenirken izin yapmayıp soluğu Nevzat Demir Tesisleri'nde alan tecrübeli futbolcu, idman performansını artırmak için bireysel olarak çalıştı. Pazar günkü Fenerbahçe maçında sahada olacak Cenk'in sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

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