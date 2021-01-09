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    Cenk Tosun'dan 357 gün sonra gelen gol

    Cenk Tosun'dan 357 gün sonra gelen gol

    Milli futbolcumuz Cenk Tosun, FA Cup mücadelesinde Rotherham United'a karşı golünü atarak Ada'da 357 gün sonra gol sevinci yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 15:58
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    Premier Lig takımlarından Everton, FA Cup mücadelesinde Championship'te 23. sırada bulunan Rotherham United ile karşılaştı.

    357 GÜN SONRA GOL ATTI

    Milli futbolcumuz Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

    Cenk Tosun dan 357 gün sonra gelen gol #1

    Son olarak Ocak 2020'de Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydiği dönemde Manchester City ağlarını sarsan 29 yaşındaki santrfor 357 gün sonra gol sevinci yaşadı.

    Sakatlıklardan sonra formasına yavaş yavaş kavuşmaya başlayan Tosun, bu sezon 5 Premier Lig maçında sadece 43 dakika görev aldı.

    Cenk Tosun dan 357 gün sonra gelen gol #2

    Cenk Tosun dan 357 gün sonra gelen gol #3

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