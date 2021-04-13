Cenk Tosun'dan duygusal istek

Beşiktaş'ın Erzurumspor'la oynadığı maçta sağ dizindeki tendon kopması sebebiyle sezonu kapatan Cenk Tosun, yolculuk esnasında takım arkadaşlarından bir istekte bulundu.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, önceki akşam ilk 11’de başladığı Erzurumspor mücadelesinde sakatlık yaşamıştı.

TAKIM UÇAĞIYLA İSTANBUL'A DÖNDÜ

75. dakikada bir hava topu mücadelesi sırasında yere kontrolsüz bir şekilde düşen ve sağ dizi yerinden çıktığı için sedyeyle oyun kenarına alınan milli golcü, soyunma odasında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla takım uçağına götürülmüştü.

Sakatlığının ciddiyeti sebebiyle sezonu kapatan Cenk, karşılaşma sonrasında takım arkadaşlarının da uçağa gelmesi sonrasında İstanbul’a getirildi.

Siyah-beyazlılar, Erzurum deplasmanından 4-2’lik galibiyetle gelse de uçuş sırasında sevinç değil hüzün vardı.

Yaklaşık 2 saat süren uçak yolculuğu boyunca, başta takım arkadaşları olmak üzere teknik ekip ve yöneticiler, Cenk’e moral vermeye çalıştı.

"YOKLUĞUMDA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Golcü ismin yakın dostları Necip ve Oğuzhan ise yolculuk boyunca 29 yaşındaki futbolcunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Duygu yoğunluğu yüksek 2 saatlik yolculuk sırasında hem Cenk hem de takım arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.

Tecrübeli futbolcunun, yolculuk esnasında takım arkadaşlarına, “Sizden yokluğumda şampiyonluk istiyorum. O kupayı benim için alın.” sözleri sonrası, uçak içinde bulunan birçok isim gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenk Tosun, dün sabah İstanbul’da ameliyat edildi. Sağ diz Patellar tendon kopması nedeniyle operasyon geçiren Cenk’in, sahalardan 6 ay uzak kalması bekleniyor.