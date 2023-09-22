Cenk Tosun'dan Mert Günok'a övgü: Bizi oyunda tuttu Beşiktaşlı Cenk Tosun, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Club Brugge beraberliği sonrası konuştu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakikalarda siyah-beyazlılara puanı getiren isim olan Cenk Tosun, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Cenk Tosun, "Bütün takımın ayağına sağlık. Aboubakar da çok iyi bir şekilde bıraktı. En başta Mert Günok'un ayağına sağlık. Bizi maçta tutan o oldu. İyi savaştığımız bir maçtı. Böyle güçlü bir takım karşısında bir puanla İstanbul'a dönmek sevindirici" dedi.

"Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum"

Deneyimli golcü sözlerine, "Kağıt üzerinde en güçlü rakibimiz. Bugün de iyi oynadılar. Daha net pozisyonları vardı. Ama 1 puanla ayrılmayı bildik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum" diye devam eti.

32 yaşındaki futbolcu son olarak, "Maç maç devam etmek istiyoruz. Bizim için önemli bir kulvar. Gruptan çıkıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Konferans Ligi çok önem verdiğimiz bir kulvar" sözlerini sarf etti.