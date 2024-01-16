Cenk Tosun'dan Semih Kılıçsoy açıklaması: Rekorumu geçmesini istiyorum Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş, adını son 16 takım arasında yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Üst üste 3. galibiyet oldu. Kupada devam ediyoruz. Kupa bizim için bu sene çok önemli. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" dedi.

"Semih'in benim rekorumu geçmesini istiyorum"

Semih Kılıçsoy hakında da konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Semih çok iyi işler yapıyor. Ona biraz da tecrübe aktardığımızda neler yapacağını herkes görecek. Ben her zaman ağabeyi olarak yanındayım. İnşallah çok goller atacak, kupalar kazanacak. Allah sakatlıklardan korusun. Benim rekorumu geçmesini istiyorum. Her zaman yanındayım dediğim gibi" ifadelerini kullandı.