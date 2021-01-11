Cenk Tosun'un gol sevinci tartışma konusu oldu

Cenk Tosun'un ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra bozkurt işareti yaptığı iddiası, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

Everton'un Rotherham United ile karşılaştığı FA Cup karşılaşmasında Cenk Tosun, attığı 1 golle takımda yıldızı parlayan isimlerden biri olurken VAR'dan dönen golünde yaptığı gol sevinci ise Ada'yı karıştırdı.

ADA'DA TARTIŞILAN KONU: BOZKURT İŞARETİ Mİ YAPTI?

İngiliz basınında yer alan habere göre; ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde Cenk Tosun'un 'bozkurt işareti' yapıp yapmadığı, İngiltere'de tartışma konusu oldu.

Ada basınının önemli yayın organlarından Telegraph'taki haberde ise futbol federasyonunun söz konusu hareketi araştırdığı ve milli futbolcumuza soruşturma açabileceği ifade edildi.

Öte yandan, maçın 93. dakikasında Abdoulaye Doucoure'nin attığı golle 2-1'lik galibiyete ulaşan Everton, Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.