Cenk Tosun'un penaltılarla başı dertte! Yine kaçırdı... Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, 87. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamayarak bu alandaki kötü istatistiğini sürdürdü.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Deian Sorescu ve 85. dakikada Denis Dragus kaydetti.

Mücadelenin 87. dakikasında Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucu konuk takım penaltı kazandı.

Topun başında geçen Cenk Tosun, çok kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın kucağına bıraktı.

Son 5 penaltının 3'ü kaçtı

Bu kötü penaltı atışının ardından tecrübeli forvetin kötü istatistiği de dikkati çekti. Cenk Tosun 2023'ten bu yana kullandığı son 5 penaltının sadece 2 tanesini gole çevirirken, 3 kez de atıştan faydalanamadı.

Deneyimli santrfor kaçırdığı penaltıların iki tanesini kalecinin sağına yollarken, bir tanesini de file bekçisinin üzerine atmayı tercih etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)