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    Cenk Tosun'un sağlık durumu

    Beşiktaş'a gollerle dönen ardından yaşadığı sakatlık yüzünden takımdan ayrı kalan Cenk Tosun, Gaziantep FK maçıyla birlikte formasına kavuşacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 13:53
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    Cenk Tosun'un sağlık durumu

    Yoğun lig fikstüründe hemen her maçta rotasyon yapan Beşiktaş'ta dün iki isim sağlık durumları nedeniyle forma giyemedi.

    CENK TOSUN GAZİANTEP FK MAÇINDA FORMA GİYECEK

    Beşiktaş'ta dizindeki ödem nedeniyle tedavisi süren Cenk Tosun ile sol diz iç yan bağlarından sakatlandığı için tedavi süreci devam eden stoper Montero, Yeni Malatya deplasmanına götürülmedi.

    Cenk'in hafta sonu Gaziantep FK maçında forma giymesi bekleniyor.

    Cenk Tosun un sağlık durumu #1

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