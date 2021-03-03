Cenk Tosun'un sağlık durumu

Beşiktaş'a gollerle dönen ardından yaşadığı sakatlık yüzünden takımdan ayrı kalan Cenk Tosun, Gaziantep FK maçıyla birlikte formasına kavuşacak.

Yoğun lig fikstüründe hemen her maçta rotasyon yapan Beşiktaş'ta dün iki isim sağlık durumları nedeniyle forma giyemedi.

CENK TOSUN GAZİANTEP FK MAÇINDA FORMA GİYECEK

Beşiktaş'ta dizindeki ödem nedeniyle tedavisi süren Cenk Tosun ile sol diz iç yan bağlarından sakatlandığı için tedavi süreci devam eden stoper Montero, Yeni Malatya deplasmanına götürülmedi.

Cenk'in hafta sonu Gaziantep FK maçında forma giymesi bekleniyor.