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    Cenk Tosun'un son durumu

    Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:02
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    Cenk Tosun'un son durumu

    Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, İstanbul'da ameliyat oldu.

    Cenk Tosun un son durumu #1

    SAĞ DİZİNDE TENDON KOPTU

    Golcü oyuncunun sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildi

    Siyah-beyazlı ekip, ameliyat sonrası deneyimli oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar ifade edildi:

    "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun’un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir. Futbolcumuz Cenk Tosun’a, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü’nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır. Cenk Tosun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz"

    Cenk Tosun un son durumu #2

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