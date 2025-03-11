Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak forma yarışında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor.

Fenerbahçe'de forma şansını bulamayan Cenk Tosun ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

CENK'LE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Haberin detayında Urawa Red Diamonds'ın Fenerbahçe'ye Cenk Tosun için resmi teklif yaptığı Japon ekibi ile anlaşan Cenk Tosun'un Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesini beklediği ve kulüpler arasındaki resmi temasların sürdüğü belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 283 dakika sahada kalırken 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.