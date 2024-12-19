Cercle Brugge - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi altıncı maçında deplasmanda Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının son maçı olan mücadele turuncu-lacivertliler için tamam ya da devam anlamı taşıyor.

Başakşehir, galip gelmesi halinde play-off oynama hakkını elde edecek.

Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Istvan Vad yönetecek. Vad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Istvan Albert yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Ravych, Miangue, Efekele, Francis, De Wilde, Magnee, Minda, Olaigbe, Denkey