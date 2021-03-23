Cesare Prandelli: Bu dünya artık benim hayatımın bir parçası değil

Cesare Prandelli: Bu dünya artık benim hayatımın bir parçası değil

Cesare Prandelli, kendini iyi hissetmediği için Fiorentina'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan istifa etti ve ayrılığın nedenleriyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Psikolojik olarak iyi hissetmediğini kaydeden Prandelli, "Hayatımın bu noktasında, kendimi, olduğum insan olmaktan alıkoyan absürt bir rahatsızlık içinde buldum. Son aylarda içimde bir gölge büyümeye başladı, bir şeyleri daha değişik görmemi sağladı. Fiorentina'ya yüzde 100'ümü vermeye geldim ancak bu duyguyu hissetmeye başladıktan sonra bırakmanın herkes için en iyisi olacağına karar verdim." ifadelerini kullandı.





"KARİYERİM BİTMİŞ OLABİLİR"

Teknik direktörlük kariyerinin bitmiş olabileceğini de söyleyen deneyimli hoca, "Kariyerimin bitmiş olabileceğinin farkındayım, hiçbir pişmanlığım yok. Sanırım bu dünya artık benim hayatımın bir parçası değil, kendimi bunun içinde tanımıyorum. Kendimi değiştireceğim ve dünya da düşündüğümden hızlı değişiyor. Bu yüzden artık sürüklenmeyi durdurup, gerçekten kim olduğumu bulmanın zamanı geldiğine inandım." dedi.



Fiorentina'da 23 maça çıkan Prandelli, 1,04 puan ortalaması tutturmuştu.



