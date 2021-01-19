Cevad Prekazi: Mesut, Hagi'den daha iyi

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e övgüler yağdırdı.

1985-1991 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Kosovalı futbolcu Cevad Prekazi, Beşiktaş-Galatasaray derbisini ve Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini değerlendirdi.

Ajansspor'a konuşan 63 yaşındaki futbol adamının sözleri şu şekilde:

-Galatasaray, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?

"Yedikleri iki golde de stoperler bireysel hatalar yaptı. Zaten her maçta savunma aksıyor. Bir de Galatasaray, bu sezon sürekli hücumu düşünüyor. Derbide de Beşiktaş'a alan verdiler. Aslında biraz Beşiktaş'ın üzerine gelmesini beklemelilerdi. Beşiktaş'ın özel bir yanı yoktu. Stoperlerin hatalarını değerlendirdiler. Galatasaraylı stoperlerin hediyesini geri çevirmediler."

"TABİİ Kİ MESUT HAGI'DEN DAHA İYİ"

-Mesut Özil'i Gheorghe Hagi ile kıyaslayanlar var. Sence Türkiye'ye gelen en iyi yabancı futbolcu kim?

"Ya kardeşim Mesut Özil, Alman Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu oldu. Almanların bir numaralı futbolcusuydu. Tabii ki Mesut, Hagi'den daha iyi. Mesut, Real Madrid ve Arsenal'daki ilk yıllarında çok başarılıydı. Fakat daha sonra düşüşe geçti. Belki İngiltere'de umduğunu bulamadı ve farklı takımlara gitmek istedi. Ama onu satın alacak parayı kimse veremeyince Arsenal'de kaldı. Demek ki şimdi Fenerbahçe, Mesut'un istediği parayı verdi ki geldi."

-Peki Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'yı nasıl buluyorsun?

"O kim! Tanımıyorum ben öyle birini. Kim o? Boşver Belhanda'yı. Ben onu mahalle takımım da bile oynatmam. Emre Akbaba ondan çok daha iyi. Sakatlığı yüzünden daha eski formunu bulamadı."