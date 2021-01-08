Cevdet Özil: Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti

Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil, yeğeninin daha önce Türkiye'de forma giymek istediğinden bahsettiğini ifade etti.

Mesut Özil’in Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki hemşehrileri, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri ilgiyle takip ediyor. Açıklamalarda bulunan amcası Cevdet Özil, yeğenin Türkiye’de futbol hayatına devam etmesinin kendisini ve hemşehrilerini mutlu edeceğini söyledi.

MEMLEKTİNDE MESUT ÖZİL HEYECANI

Mesut Özil’in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı yönündeki haberler memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu.

Özil’in hemşehrileri, transfer konusunda çıkan haberleri ilgiyle takip etmeye başladı.

Transfer konusunda Fenebahçe’den ve Özil kanadından henüz resmi bir açıklamada gelmese de, Devrekli hemşehrileri Mesut Özil’in futbol hayatını Türkiye’de ve Fenerbahçe’de devam ettirecek olmasından mutlu olduklarını söyledi.

“TÜRKİYE’DE FUTBOL OYNAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ”

Yeğeniyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden Cevdet Özil, Fenerbahçe’de futbol oynaması durumunda mutluluk duyacağını söyleyerek, şöyle dedi:

“Çok gurur verici bir şey. Kendisi Avrupa’da oynarken. Bir gün Fenerbahçe’de ya da Türkiye’de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye’de Devrek’te ve köyde sevilen birisi. Tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. İnşallah gelir oynar Türkiyemizde. Kendisine başarılar dilerim. Bende mutlu oldum. Devrek halkı Mesut’u çok seviyor. Buraya geldiği zaman herkes güzel karşılıyor. O da Devrek’i, köylüsünü ve halkını çok seviyor.”