Ceyhun Eriş: Fenerbahçe en medyatik kulüp

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Ceyhun Eriş, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray altyapısından yetişti. Oradan ayrılıp Anadolu takımlarında oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geldi.

Sar- lacivertlilerin 6-0'lık Galatasaray zaferinde 5. golü ağlara gönderen isim oldu. Ortega ile yaşadığı polemik ile hafızalara kazındı.

"Fenerbahçeli bir aile..."

Fenerbahçe sonrası bir diğer büyük Trabzonspor'da da forma giydi. 32 yaşında A Milli olmayı başaran Ceyhun Eriş, 'Maskesiz Söyleşiler'e konuk oldu.

Fenerbahçeli olmasına rağmen Galatasaray altyapısında oynaması sorulan Eriş, "O çok enteresan bir hikayedir. Rahmetli babam iyi bir Fenerbahçeliydi. Beni Fenerbahçe’ye götürmek istiyordu. Fakat biz Zeytinburnu'nda oturuyorduk. Sene 1987 idi. Bir de Kadıköy çok uzak tabi...Beni her gün oraya götürüp getirmesi meşakkatli olacaktı. En yakın yer Florya idi. Önemli olan benim bir şekilde sahaya inmemdi. Evet, Fenerbahçeliydim ama Galatasaray’ın altyapısında oynamak keyifliydi. Amacım futbola bir yerden başlamaktı. Galatasaray’da eğitim aldığım için gurur duyuyorum. Orada A Takım’a kadar çıkmayı başardım." dedi.

"Fenerbahçe daha medyatik"

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giydiniz. Hangi kulüpte oynarken kendinizi daha popüler hissediyordunuz?" sorusuna da yanıt veren eski futbolcu, "Bu çok zor bir soru. Çünkü her kulübün kitlesi farklı. Hem sayısal hem de takımlarına bakışları, destekleri açısından…Ama şunu kimse inkar edemez; Fenerbahçe, diğer kulüplerden daha medyatik. Bunu istediğiniz medya sorumlusuna sorabilirsiniz. Evet Galatasaray'ı, Beşiktaş’ı ve Trabzonspor’u yadsıyamayız. Fakat Fenerbahçe’nin küçük adım bile olsa bir farkı var. Bunu herkes çok net bir şekilde söyleyebilir. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyenler değil; oynamayanlar da, dışarıdan objektif bakanlar da bunu söyler." ifadelerini kullandı.