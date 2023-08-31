Ceyhun Gülselam'ı ısıran Fofana'ya 3 maç ceza verildi Kocaelispor ile Altay arasında oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran İbrahima Breze Fofana'ya, 3 maçtan men ve 11 bin 700 TL para cezası verildi.

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1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 3. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Altay karşı karşıya gelmişti. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Ertuğrul Sağlam yönetimindeki takımın galibiyet gollerini; 33. dakikada Douglas Tanque, 38. dakikada Cem Ekinci ve 82. dakikada Emir Ortakaya atmıştı.

Konuk ekip Altay'ın golleri ise 85. dakikada Zeki Yıldırım ve 90+9. dakikada penaltıdan Marco Paixao'dan gelmişti.

Bu maçın 73. dakikasında ise oldukça ilginç bir olay yaşanmıştı. Kocaelispor'un Gineli orta saha oyuncusu İbrahima Fofana, Altay forması giyen Ceyhun Gülselam'ı ısırdığı için kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmişti.

3 maç men cezası aldı

Yaşanan bu ilginç olay sonrasında PFDK'ya sevk edilen Fofana için karar verildi.

Kurul, Altay ile oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran Fofana'ya 3 maç men ve 11 bin 700 TL para cezası verdi.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: