Ceyhun Kazancı: 6-7 oyuncu alacağız

Beşiktaş spor direktörü ve teknik direktörü Ceyhun Kazancı ile Valerien Ismael, iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelip Beşiktaş gündemini değerlendirdi.

Süper Lig’de Beşiktaş müsabakalarına devam ederken diğer yandan

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, bu sezon ve gelecek planlamaları konusunda görüşlerini aktardı.



Transfer çalışmalarıyla ilgili Kazancı, "15 futbolcu almayacağız, 6-7 oyuncu alacağız. 2-2,5 milyon avro bonservisler döndürülebilecek bonservislerdir. 30 milyon avrolar para verdik, 2 milyon da maaş verdik; böyle dünyalar olmayacak. Birin üzerinde de olabilir." dedi.

İlk transfer Gedson Fernandes

Gelecek sezonun ilk transferi olarak Gedson Fernandes'i aldıklarını hatırlatan Kazancı, "Gedson'u aldık. Maaşa baktığımızda Türkiye standartlarında. Amacımız aşağılarda kalan maaşlarla almak. Oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım. Gedson önemli bir yıldızdır, maaşları o seviyelerde. İllaki 2,5-3 milyon seviyelerinde bonservis paraları vermenize gerek yok. Tabii golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Gelecek sezon için transfer edecekleri oyunculara odaklandıklarını belirten Kazancı, şunları söyledi:



"Gelecek sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Gidecekler aşağı yukarı belli, sezon sonuna kadarki performanslar da belirleyici olacak. Kaliteli, potansiyeli tam yansıtmamış, çıkışta olan oyuncular var. Listemizdeki birkaç oyuncu bir milyonun altında oyuncular. Daha sıçrama yapmamış oyuncular. Ghezzal, Gedson çok büyük yıldız oyuncular. Adı geçen Sörloth, Aboubakar... Bu oyuncuları doğru zamanda almak gerekiyor. Bunların maaşları bir zamanlar bir milyonun altındaydı. Bu şekilde transfer yapmak istiyoruz, tam tepeye çıktığı zaman değil."





"Geniş bir oyuncu listemiz var"

Geçen yılın eylül ayından beri transferde yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Kazancı, "Geniş bir oyuncu listemiz var. Canlı izlediğimiz çok oyuncu var. Anlaşmaya yaklaştığımız oyuncular da var. 22-23 Haziran gibi toplanacağız. Transferleri o tarihe hazırlamak istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak. Fırsat transferleri de olabilir. Alacağımız 6-7 oyuncunun dördünü söylediğimiz tarihlere yetiştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Shötloth imkansız değil"

Transferde Beşiktaş ile adı anılan Alexander Sörloth'a değinen Kazancı, "Sörloth'ta bir milyon olmayacağı aşikar" derken, bu transfere ihtimal verilmediği sözü üzerine, "Belli olmaz. Çok imkansız değil. Kolay değil ama niye olmasın?" ifadelerini kullandı.

Alacakları oyuncuların hedeflerinin olması gerektiğini kaydeden Kazancı, "Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. 'Başarılı olayım, bir yerlere gideyim.' desin. Buradan Manchester United'a direkt giden oyuncular oldu, neden yenisi olmasın? İstediğimiz model o. Bu kafada olan oyuncular istiyoruz." diye konuştu.

"Atiba bir sene daha oynayacak"

Kadroda yer alan Atiba Huthchinson'ın durumuna değinen Kazancı, "Atiba bir sene daha oynayacaktır. Dünya Kupası var. Durumu ne olur bilmiyorum, hocanın raporu gelecektir." şeklinde görüş belirtti.

Kazancı, takımın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için farklı kulüplerden transfer teklifleri olduğunu, Ersin Destanoğlu için bir teklifin gelmediğini söyledi.

Kadroda kiralık olarak oynayan Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke 04 ile sık sık görüştüklerini vurgulayan Kazancı, "Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için kulübüyle sık sık görüşüyoruz. Satın alma opsiyonu 1,8 milyon avro. Bunu bir milyonun altına çekmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.