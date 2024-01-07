Ceyhun Kazancı: Abdülkerim'i Beşiktaş'a almak için öldük öldük bittik Beşiktaş kulübünün eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı için transfer itirafında bulundu. Kazancı, "Konyaspor'dan Abdülkerim'i Beşiktaş'a almak için öldük öldük bittik. Yok, alamadık. Maalesef maddi şartlarımız yeterli olmamıştı" dedi.

ensonhaber.com

Sezon başında Beşiktaş'taki sportif direktörlüğü görevinden ayrılan Ceyhun Kazancı, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Siyah-beyazlıların eski yöneticisi Kazancı, Habertürk'te katıldığı canlı yayında yöneltilen soruları cevaplandırdı.

"O dönemde Şenol hoca seçilirse benim çok fayda sağlayamayacağımı yönetime ilettim"

Şenol Güneş hakkında konuşan Kazancı, şunları dedi:

Bazen yayında bir şey söylersiniz dışarda başka bir şey söylersiniz. Şenol Güneş'in açıklamalarından rahatsız olmadım. Birlikte çalışmayana kadar onunla tanışmıyorduk. Basın toplantısına ve hocanın genel kariyerine baktığımızda yani konuşma tarzına baktığımızda çok rahatsızlık verici bir durum değil bu. Ben onlardan biri olmamama rağmen rahatsız olmadım. Bu hikayenin hiç bir geçmişi olmasa sorun olmayacaktı. Benim Şenol Güneş'i istemediğime dair haberler çıktı. Hatta gelirse istifa ederim falan dediğim söylendi. Ben açık konuşayım, yalan söyleyecek halimiz yok. Benim başkana böyle bir cümle söylemek haddime değil ama benim görüşüme göre artık yurt dışına odaklanmak lazımdı. Yabancı hayranlığım olduğundan değil ancak felsefe ve metot anlamında değişiklik olması gerektiğini düşünüyordum. Bu da zaten Valerien Ismael'den önceydi. İşin doğrusu ligi bilmeyen bir hocayı düşünüyorduk. O dönemde Şenol hoca seçilirse benim çok fayda sağlayamayacağımı yönetime ilettim. Bunu hoca da biliyordu. Bu görüşümü çok saklamadım ama bu tehdit cümlesi değil. O dönem büyük algı ve baskı vardı. Ben çok rahatsız olmadım ama insanların ne düşündüğü de önemli diye düşündüm sonra.

"Aboubakar'ın bir sakatlığının olduğunu sağlık ekibi de söylüyor"

Vincent Aboubakar'la ilgili görüşlerini bildiren Ceyhun Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

Vincent Aboubakar'ın bir sakatlığının olduğunu sağlık ekibi de söylüyor. Bir ihanet şeklinde kimse söylemedi, istese oynardı da diyen var. Kontratı o dönemde vardı. Sakatlığın birçok sebebi olabilir. Darbe sakatlığına bir şey diyemezsin ama adale sakatlığı çok fazla oluyorsa yanlış bir şeyler var demektir.

"Abdülkerim'i Beşiktaş'a almak için öldük öldük bittik"

Süper Lig ekibi Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan milli stoper Abdülkerim Bardakcı ile ilgili itirafta bulunan Kazancı, şunları dedi:

O dönem Konyaspor'dan Abdülkerim'i Beşiktaş'a almak için öldük öldük bittik. Yok, alamadık. Maalesef maddi şartlarımız yeterli olmamıştı.

"Ben son derece huzurluyum"

Eski teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili konuşan Ceyhun Kazancı, şu sözleri sarf etti:

Valerien kısmını şöyle konuşalım. Hep 'pişman mısın?' diye soruluyor. Ben pişman değilim. Valerien bir detay, insanların bunu iyi anlaması lazım. Bu bir felsefe değişimi. 2022-2023 transfer sezonu içim o kadar rahat ki, 2022-2023 yaz transfer sezonu Beşiktaş tarihinin geçirdiği en doğru transfer sezonlarından bir tanesi. Bunu çok içim rahat söylüyorum. Premier Lig takımı deniliyordu. Bu tesadüf değildi. 60'ta bitiyor bu takım dendi, bakın o maçların kadrosuna 8'i yeni. Sahada daha yeni toplanmış, bir futbol takımı hemen oluyor mu, bu kadar kolay mı? Arteta şu anda Arsenal'de uçmaya başladı, şampiyon olur olmaz o ayrı bir konu ama kaç yılda gelişti bu? Bu önemli bir kelime, yanlışta ısrar etmekle, sabretmek arasında ince bir çizgi var. Valerien olmayabilirdi ama biz bunu görmedik. 5 maçta 13 puan almış takım. Ankaragücü maçı, Josef'in olayı çok etkiledi. Ondan sonra Başakşehir maçı. Biz neredeyse tek kale oynadık. Bir tane kaleye gelen şut vardı, gol oldu. Penaltı verilmedi, Valerien atıldı. Alanya maçında da Valerien hata yaptı. 3-0'dan 3-3 bitti. Maçın hakemi bir birim konuşulduysa, Valerien 10 birim konuşuldu. Bu diğer kulüplerde farklı akıyor. Eğer, hoca Valerien olmasaydı Beşiktaş'ta da farklı akardı. Orada artık bir plan var zaten; "Bunun gitmesi lazım." Benim de gitmem lazım, ben kaç kişinin ayağını kesmişim oradan, haberi var mı Beşiktaşlıların? Nasıl bir rant döndüğünü biliyor musunuz? Haber mi gelmedi bana, tehdit mi edilmedik? Kaç kişiyi sokmadık biz oraya. Biz bu adamlarla savaşmadık mı? Biz bunları çıkıp sabah akşam anlatalım mı? Ama biraz da anlayın, biraz lüften uyanın. Bakın benim yolum en doğrusuydu demiyorum ama bu bir yoldu. Siz o yoldan zorla çıkarttınız. Siz o kötülüğü bana yapmdınız, kulübe yaptınız. Çok mu iyi şu anda durum. Ben son derece huzurluyum. Valerien gitti. Ben Sergen Hoca veya Şenol Hoca'nın gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Valerien Ismael en doğru tercih değil, bir felsefe değişimi, sonra o dönemde öyle bir ortam var ki, adamın çocuğuna, karısına mesajlar geliyor. Tabii ki gidecek bir noktada. Şenol Hoca'nın gelmesi lazımdı, geldi de hiç de kötü olmadı.

"Onana'yı hoca seyretti, uygun gördü"

Jean Onana transferiyle ilgili konuşan Kazancı, şu açıklamayı yaptı:

Hoca dedi ki, "Ben ön liberoda sert, iki mücadelelerde kuvvetli, kafa toplarına hakim, fiziksel ve güçlü bir oyuncu istiyorum." Bizim sunduğumuz opsiyonlardan bir tanesi Onana'ydı. Onana'yı hoca seyretti, uygun gördü. Biz sunduk diyorum bakın, ondan gelmedi. Onana bir opsiyondu. Onana Bordeaux'ta bir sene önce 30 küsür maça çıkmış, Ligue 1'de düzenli oynamış. Oradan Lens'e 5 milyon euro'ya transfer olmuş bir oyuncu. 23 yaşında, piyasası olan, o dönem için Kamerun Milli Takımı'nda oynamış bir oyuncu. Bir piyasası var. Bir İtalyan sitesinde bir önceki sene Milan'ın da onunla ilgilendiği yazıyor. Geçenlerde Arsenal'in scoutu buradaydı. Kendisiyle sohbet ederken, Onana'yı da konuştuk. Fenerbahçe'den bir oyuncuyu seyretti. Bu opsiyonlardan bir tanesi Onana'ydı. Hoca da uygun gördü ve alındı. İlk başta Romain Saiss ile takas ihtimali vardı ama onlar bunu kabul etmediler. Üstüne para istediler. Geldikten sonra birkaç maç oynamadıktan sonra Genoa kiralamak istedi. Ama o dönem tutuldu Onana. "Yanlış Onana alındı"ya kadar gitti. Daha da gider, biz zaten kaleci ve ön libero arasındaki fark bilmiyoruz! Bu hikaye budur. Herkes suçlu o zaman, eğer suçlu arıyorsanız. Suçlu aramak için çok erken diyorum. Kiralayın o zaman. Avrupa'da pazarı var. Biz bu adamı BAL Ligi'nden mi aldık, Fransa'dan almadık mı? Piyasası olduğunu ben biliyorum, kiralayın.

"Amartey'i çok beğeniyorum, hoca da çok beğendi"

Savunma oyuncusu Daniel Amartey hakkında da konuşan Ceyhun Kazancı, şu açıklamayı yaptı: