Ceyhun Kazancı: Feghouli gelmek istedi, almadık

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmaları ve Dele Alli'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, hazırlıklarını Antalya’da sürdüren siyah-beyazlı ekibin transfer çalışmalarıyla ilgili olarak son durumu paylaştı.

İlk olarak öncelik verdikleri bölgeler hakkında konuşan Kazancı, “Şenol Hocamız hücum hattını yeterli görüyor. Şu ana kadar bir talepte bulunmadı. Savunma için bazı düşüncelerimiz var. Artur Masuaku, iyi bir oyuncu ancak sakatlığının etkisi sebebiyle o bölgeye güçlü, fizikli bir alternatif olabilir.” ifadelerini kullandı.

Kulüp hakkında çıkan Caner Erkin iddiası için de konuşan Kazancı, “Caner ve menajeriyle bir temasımız olmadı. Söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum.” yorumunu yaptı.

"Ziyech’i almamız imkansız"

Chelsea’nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech konusunda da görüşünü bildiren Kazancı, “Ziyech’i almamız imkansız gibi. Maliyeti çok yüksek.” sözlerini sarf etti.

"Samet, Fenerbahçe ile anlaşmak üzere"

Adana Demirspor’dan Samet Akaydın için çalışmaları hakkında da konuşan Kazancı, “Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece.” dedi.

"Feghouli bizzat kendisi arayıp gelmek istediğini iletti"

Sofiane Feghouli’le ilgili de konuşan başarılı yönetici, “Feghouli bizzat kendisi arayıp gelmek istediğini iletti. Kaliteli bir futbolcu ama bizim o bölgemiz dolu.” ifadelerini kullandı.

"Dele Alli'nin beklentileri karşılamasını bekliyoruz"

Fanatik'e konuşan Kazancı, takımın İngiliz yıldızı Dele Alli’den büyük beklentilerinin olduğunu söyleyerek, “Dele Alli, oyundan çıktığı maçta bile 10 kilometre üstünde koşuyor. Beklentileri karşılamasını bekliyoruz.” yorumunu yaptı.