Ceyhun Kazancı: Galatasaray'ın transferleri neden baskı yaratıyor anlamıyorum Beşiktaş'taki sportif direktörlük görevinden ayrılan Ceyhun Kazancı, Galatasaray'ın sonuç olarak yapmış olduğu transferler neden baskı yaratıyor buraya, anlamıyorum" dedi.

Yaz transfer döneminde siyah-beyazlı taraftarların istediği hamlelerin gecikmesinin ardından istifası istenen ve daha sonra görevinden ayrılan Ceyhun Kazancı, Lider TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Sportif direktörlük görevine veda eden Ceyhun Kazancı, ilk kez görüşlerini belirtirken Şenol Güneş, Valerien Ismael ve transfer dönemi hakkında da konuştu.

"Polemik yaratacak bir şey yapmak istemedim"

Görevden ayrılmasının ardından açıklama yapmaması Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

Yok konuşmadım bir süre daha da aslına bakarsanız durmak istiyorum. Biz başkanla da konuştuk. Bizim kulübün iç gündemi de yoğun. Çok böyle polemik yaratacak bir şey yapmak istemedim. O yüzden hiç konuşmadım. Başkanla da biraz orada paralel hareket ediyoruz. Bu arada ayrıldım da elden geldiğinde elimdeki dosyalara devam ediyorum. Tamamen bir yüzde yüz kopma yok. Tamamen benim tarafımdan olan bir ayrılıktı bu. O yüzden de yine kulüp stratejisinde hareket ediyoruz.

"Ne kavgamız ne de kıyametimiz olmadı"

Şenol Güneş'le sorun yaşadığı iddialarına yanıt veren Ceyhun Kazancı, şu sözleri sarf etti:

Hiç alakası yok. Geçen hoca da açıkladı. Hayretler içinde kaldık biz. İşin dürüstçesi biz kulüp olarak da iletişim konusunda zayıfız. Onu da itiraf etmek lazım. Hiçbir kez en ufak bir sıkıntımız olmadı hocayla. Zaten hoca da o basın toplantısında dile getirdi bunu. Çok da şaşırdığını, bu ayrılığı istemediğini söyledi. Bizim bir kere bile ne kavgamız ne de kıyametimiz olmadı.

"Başarısız da olmuş olabilirim sonuçta"

Kendisinin başarısız gösterme politikası olduğunu belirten Kazancı, açıklamalarına şöyle devam etti:

Tabii yüzde yüz oldu. Ben böyle konulara çok takılan biri değilim. Başarısız da olmuş olabilirim sonuçta.

"O yol bir yere varmadı"

"Valerien Ismael konusunda başarısız olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna Ceyhun Kazancı şu cevabı verdi:

Ben öyle düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm ama. Tekrardan aynı dosyaları açmak istemiyorum. Orada bir strateji vardı. Denediğimiz bir yol vardı. O yol bir yere varmadı. Bu illa başarısızlık olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü başarısız olunca "Valerien yanlış tercihti" bir yorumdur. Bu da olabilir bu arada. Bunu ben kesinlikle çok doğru bir tercihtir anlamında söylemiyorum. Orada bir felsefenin temsilcisiydi o. Camia tarafından da sonuçta çok yıpratıldı. Özellikle sosyal medya yönetimi konusunda biraz zayıfız. Oradan bir algı yaratılıyor. O onun peşinden gidiyor. İş biraz takımı desteklemekten ziyade, "Bu adamlar gitsine" döndü.

"Suudi Arabistan olmak üzere bu sene çok şartlar değişti"

"Peki neden bir pes etme vardı? Neden bir ayrılma oldu?" sorusunu ise Kazancı şu şekilde yanıtlandırdı:

Yani özellikle son dönemde iş şeyde kaldı. Ben iyi bir Beşiktaşlıyım sonuçta. Özellikle son dönemdeki bu suni yaratılan panik havas tamamen benim şahsıma kaldı açık söylemek gerekirse. Sanki biz almıyoruz alamıyoruz gibi bir şeye döndü. Kimse de sormadı bu kadar transfer bunca sene nasıl geldi diye. Bu işin elli bin tane parametresi var. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bu sene çok şartlar değişti.

"Takımın iskeleti neredeyse belli"

Ceyhun Kazancı, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bizim ekonomik durum da diğer takımlar gibi değil. Biz öyle 8-10 milyon euro veremiyoruz. Az paramız var anlamında değil. Her zaman doğru adamları doğru bütçe ile alabilme peşinde koştuk bugüne kadar. Dolayısıyla o strateji çerçevesinde biraz uzadı. Bizim takımın 10 tane adama ihtiyacı yoktu. Geçen sene neredeyse sıfırdan bir takım kurduk. Ama bu sene öyle değil. Zaten takımın iskeleti neredeyse belli.

"Tadic konusunda ihale benim üzerime kaldı"

Dusan Tadic transferi hakkında görüşlerini belirten Kazancı, şu sözleri sarf etti:

Gecikmeler, şunlar bunlar, Tadic konusunda ihale benim üzerime kaldı. İstersen sen 10 milyon euroya bir takım kur. Umurunda değil ki kimsenin. Sen ne kadar daha fazla isim getirirsen o olur. Herkes şu an o kafada. Maalesef normal bir lig var. Bir de yaz ligi var. Yazın şov yapma ligi. İsimler ile taraftarların birbirine hava attığı bir lig var. Ben de bunları çok garip buluyorum. Her şey günün sonunda sahada belli olur.

"Transferler neden baskı yaratıyor buraya, anlamıyorum"

Baskı yaratıldığını söyleyen Ceyhun Kazancı, şunları dedi:

Kim iyi takım kim kötü takım orada anlaşılır. Galatasaray'ın sonuç olarak yapmış olduğu transferler neden baskı yaratıyor buraya, anlamıyorum. Sosyal medyada niye yarattığını anlıyorum da biz düşürebilirdik bu tansiyonu.

"Kendi adıma en ufak bir sorun yaşamadım"

Şenol Güneş'le sorun yaşamadığını bir kez daha açıklayan Kazancı, şu ifadeleri kullandı: