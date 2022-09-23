Ceyhun Kazancı: Hocayla ilgili eleştirileri anlayamıyorum

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazancı, Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin uzatılacağını söylerken Ghezzal'ın sakatlığını değerlendirdi.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları:

"Yoğun bir transfer dönemini geride bıraktık"

Transfer dönemi hakkında değerlendirme yapan Ceyhun Kazancı, "Yoğun bir transfer dönemini geride bıraktık. 7 yabancı ve 5 Türk oyuncu transfer ettik. Bu oyuncuların toplam maaşı 13.5 M€. Geçen seneye göre 10 milyon euro bir azalma yaşandı. Yollarımızı ayırdığımız futbolcularla 23.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulduk. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu." dedi.





"Karakterli oyuncularla çalışmak bizim için çok önemli"

Önceliklerinin takıma karakterli oyuncular transfer etmek olduğunu söyleyen Kazancı, "Bir oyuncuyu transfer ederken karakterlerine bakmak çok kritik. Bunları titiz şekilde yaptık. Alex Teixeira, geçtiğimiz sezon başarısız olduğu için tüm alacaklarından vazgeçerek takımdan ayrıldı. Böyle karakterli oyuncularla çalışmak bizim için çok önemli. Liderin 2 puan gerisindeyiz. Son maçımızı kazansaydık milli araya lider girebilirdik. Planlarımız düşündüğümüz gibi gidiyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





"Salih Uçan hayal kırıklığı yaşadı"

Salih Uçan'ın Milli Takıma seçilmemesi hakkında konuşan Kazancı, "Hem biz, hem taraftarlarımız, hem de Salih Uçan hayal kırıklığı yaşadı. Milli Takımı hak ettiğini düşünüyorduk, üzüldük. Bir oyuncu Beşiktaşlı diye alınmadığı gibi bir şeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Teknik bir açıklaması vardır. Orta sahaya alınan oyuncuların boylarının uzun olduğu ve bu yüzden tercih edildiği söylendi. Hava topu kazanma yüzdelerine bakıldığında Salih'in yüzdesinin daha yüksek olduğunu görüyoruz." dedi.





"Ersin, şampiyon olmuş kupalar kazanmış bir futbolcu"

Son günlerde yoğun eleştirilere maruz kalan Ersin hakkında konuşan Cyhun Kazancı, "Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhan için Avrupa'nın erken olduğunu söyledik. Bir sene daha kalabilirlerdi. Emirhan İlkhan'ın son senesi değildi. Çıkış maddesi üzerinden ayrıldı. 18 yaşının altında olan oyuncularla 3 yılın üzerinde kontrat yapamıyorsunuz. Biz Emirhan ile kontrat yapmıştık ama sezon sonuna doğru imzalandığı için 2.5 yıl uzatım olabildi. Biz zaten hayali olan oyunculara izin veririz. İnşallah çok başarılı olurlar. Ersin çok karakterli bir futbolcu. Bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış birisi. Kaleci yeteneklerini kesinlikle tartışmıyorum. Ersin, şampiyon olmuş ve kupalar kazanmış bir futbolcu. Ersin Destanoğlu'nun kontratıyla ilgili en ufak bir problem yok. Bunlar halledilir. Kontratının bitip ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Kontratını uzatacağız." ifadelerinde bulundu.





"Gelişen bir takımız"

Teknik Direktör Valerien Ismael'e güvendiklerini söyleyen Kazancı, "Hocayla ilgili eleştirileri anlayamıyorum. Maçtaki oyundan kimse tatmin olmadı zaten. Rakamlar da oynadığımız maçlar da kötü olduğumuzu göstermiyor. Valerien Ismael'in önderliğinde bu sezon şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyorum. Maçların belirli bölümlerinde kontrolü kaybetmemiz normal. Gelişen bir takımız. Yoğunluk kazanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız belirli maçlarda yüksek tempoya çıktık ve rakiplerimizi zor duruma soktuk. Ben buna herkesin katılacağını düşünüyorum." dedi.





"Sakatlığın son aşamasına geldik"

Takımın yıldız ismi Rachid Ghezzal'ın sakatlığına dair bilgi veren Ceyhun Kazancı, "Ghezzal'ın sakatlıktan başka hiçbir sorunu yok. Sahada yer alamadığı için son derece rahatsız kendisi. Ayak parmağının altındaki kapsülde bir yırtılma var ve zıplarken, koşarken onu çok rahatsız ediyordu. Sakatlığın son aşamasına geldik. Ghezzal'ın bu hafta hastanede testleri var. O testler bittikten sonra inşallah her şey yolunda giderse gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak. Beklediğimizden uzun sürdü doğru ama böyle şeyler olabiliyor." açıklamalarıyla sözlerini noktaladı.