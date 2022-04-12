Ceyhun Kazancı'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı taraftarların merak ettiği tüm soruları yanıtladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ceyhun Kazancı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

"Önemli olan havaalanı transferlerinden ziyade geliştirebileceğimiz yatırım transferleri. Akademimiz ile ilgili çok önemli planlarımız var. Mehmet Ekşi önderliğinde altyapıdan oyuncu çıkarma projesi devam edecek. Beşiktaş DNA'sında üretmek var. Başkanımızın talimatlarıyla oradaki fiziki şartları da geliştireceğiz. Üretmekten kastımız sadece Türk oyuncular değil. Son durağı Türkiye olan isimleri değil, burada bizimle beraber gelişecek oyuncular almayı planlıyoruz. Bu yaz Valerien Ismael önderliğinde yapacağımız hamlelerle şampiyonluğun en büyük adayı olmayı hedefliyoruz."

"Gedson Fernandes yeniden satılabilir"

"Hocamız daha yeni geldi. Milli aradan sonra adam akıllı bir hafta çalışma fırsatı bulabildi. Vereceği rapor doğrultusunda hangi oyuncularla yola devam edilir, o karar verecek Gedson Fernandes yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız."

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması ViDEO



Sözleşmesi biten oyuncular

"Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım. 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor ancak hepsi şu an kadroda bulunan isimler değil. Futbolcularımız ile ilgili kararı hocamızın raporları doğrultusunda hareket edeceğiz.

Atiba simge oyuncularımızdan biri. Ailemizden biri, kaptanımız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın. Konuşulabilir."





"Önder Karaveli hâlâ Beşiktaş'ta"

"Önder Karaveli kulübümüz bünyesinde hala devam ediyor. Kiralık oyuncularımızın hangisinin geri dönebileceğine dair rapor hazırlıyor. Hepsini gidip takip ediyor. Bunu Valerien Hoca'ya sunacağız. Önder Karaveli çok başarılı bir performans gösterdi. Sezon sonuna kadar devam etmek isterdik ama bunu yapamadık. Sergen Yalçın da Önder Karaveli de Beşiktaş'a zarar vermemek için görevden ayrıldılar.

Sergen Yalçın, Önder Hoca'nın görev almasında önayak olan isimdi. Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesini istemeyen biri olarak gösterilmek beni üzüyor. Keşke bu projenin merkezinde olmaya devam etseydi."

"Ersin ve Rıdvan'ı isteyenler var"

"Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu. Ersin ve Rıdvan için yazın resmi teklifler alacağız. Oyuncularla da konuşup karar vereceğiz."

"Valerien Ismael'in sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi var"

"Gelecek sezon maaş bütçemiz 25 milyon euro seviyesinde olacak. Burayı bir basamak olarak görecek futbolcuları ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Böyle olunca bonservis ücreti de ödenir. Valerien Ismael'in sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi var. Oldukça uygun bir madde."





"Larin, Pjanic, Batshuayi ve Teixeira..."

"Larin ile görüşmelerimiz yaz ayından beri devam ediyor. Konu maddi. Olumsuz bir durum var diyemem, Valerien Hocamızın da raporu doğrultusunda görüşmelerimiz devam edecek. Larin, çok değer verdiğimiz bir oyuncumuz.

Şu anda net bir karar yok. Valerien'in vereceği rapor doğrultusunda her ikisi için de girişim olabilir. Belirleyici olan hocanın raporu. Ne bu iki oyuncu, ne diğer oyuncularla alakalı hocanın raporu yok. Teixeira ile yol ayırma durumu olmadı. Soran takımlar oldu ama resmi teklif olmadı. Sezon sonu bakılır."

"Talisca olabilir"

"Talisca 8 milyon euro alıyor. Ödeme yapılmasa ayrılacaktı. Ödemeler yapılırdı. Josef de oradan geldi. Burada aldığı ücretin katbekat fazlasıydı, unutulmasın. O iş belli olmaz. Talisca özelinde sözleşmesi devam ediyor. Uzun yıllar orada kalmak istediğini söyledi."





"Sörloth'u istiyoruz"

"Sörloth için kiralandığı Real Sociedad'ın opsiyon hakkı var. Nisan sonuna kadar hakları devam ediyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Leipzig'in tercihi, kararı da önemli. Mayıs ayında netleşir. Sörloth'u şu anda hangi takım istemez? Farklı liglerde denedi, kendini. 27 yaşında. Burada başarılı oldu. Türkiye'ye gelme konusunda bir arzusu olduğu kesin. Olay sonunda maddi duruma gelecek, tıkanacak, kalacak. Hem kulübüyle, hem kendisiyle görüşmeler nasıl olur bilinmez. Sörloth - Trabzonspor ile ilgili bir bilgimiz var, görmedik ama bu maddeyi. Böyle bir madde olduğu söyleniyor. Bir şey demem yanlış olur. Aboubakar şu an gündemimizde yok."