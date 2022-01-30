Ceyhun Kazancı'dan Şenol Güneş açıklaması

Lige verilen arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı Şenol Güneş'le ilgili, "Hocamız buradayken sezon sonuna kadar böyle bir görüşme yapılması uygun olmaz." dedi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Antalya kampında teknik direktör Önder Karaveli ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle;

“Hocamız buradayken, sezon sonuna kadar görevinin başındayken aktif görüşmeler yapmamız yakışık almaz. Bu nedenle görüşmeleri durdurduk. Basına da yansıyan ve bir kısmı doğru bir kısmı yanlış olan bazı isimler vardı. Yabancı hocalarla görüşürken aynı kriterlere odaklandık. Yetiştirici olması, özkaynağın önemini idrak etmesi, ekonomik yapımızı iyi anlaması, bundan sonraki hamleleri iyi anlaması. Hamleler derken dinamik, geri dönüşümü olan oyuncu.

“SEZON SONUNDA GÖRÜŞME YAPILIR”

Şenol Güneş hocamıza gelince, çok değerli bir teknik adam. Türkiye'nin hakikaten bir çırpıda akla gelen 2-3 hocadan bir tanesi. Beşiktaş'la sayısız başarı kazanmış bir hoca. Bir takım söylentileri duyuyoruz. Nihai karar mercii başkanımızdır. Hocamız buradayken sezon sonuna kadar böyle bir görüşme yapılması uygun olmaz. Sezon sonunda görüşme yapılır ve en doğru kararı yönetim verecek. Ana proje değişmeyecek. Ana proje özkaynak ile A takım arasında doğru kurmak. Beşiktaş DNA'sı bunu gerektiriyor. Önder Hoca, Şenol Hoca olsun fark etmez ana fikir aynı kalacak.

"ÖNDER HOCANIN HEP BURADA KALMASINI İSTİYORUZ"

Önder Hocamızla çok uzun süredir bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Özkaynak ile a takım arasında doğru bir bağ kurmak 1 numaralı hedefimiz. Oranın kalitesini artırmak, şartlarını geliştirmek çok önemli. Bu proje içerisinde Önder Hoca kurucudur ve her daim yeri vardır. Halihazırda başka antrenörlerle görüşmüyoruz. Odak noktamız bu proje. Sezon sonuna dek uzun bir süre var. Önder Hoca, Beşiktaş'ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir insan.”