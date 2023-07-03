Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına transfer için konuştu. Kazancı, Daler Kuzyaev ve Daniel Amartey konusunda aşama kaydettiklerini açıkladı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı takımın transfer gündemindeki futbolcuların son durumları hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Ceyhun Kazancı, adları Beşiktaş ile anılan Coutinho, Zajc, Kuzyaev, Amartey, Jean Onana, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı ve Tayfur Bingöl ile ilgili konuştu.

"Coutinho transferi olmaz"

Kazancı, Coutinho transferinin gerçekleşmeyeceğini söylerken, Zajc'ın transfer listelerinde olmadığını açıkladı.

Coutinho olmaz. Yıllık ücreti 7 milyon euro. Bu şartlarda transferi gerçekleşmez. Transfer döneminin son günleri iş değişirse bilemem ama şu an imkansız.Miha Zajc transfer listemizde yok.

"Kuzyaev ve Amartey konusunda aşama kaydettik"

Ceyhun Kazancı, Kuzyaev ve Amartey transferinde aşama kaydettiklerini duyurdu.

Daler Kuzyaev ve Daniel Amartey konusunda aşama kaydettik. Bu hafta içinde 2 oyuncunun da durumu belli olacak. Transferleri tamamlamaya çalışıyoruz.

"Şu an Onana transferini durdurduk"

Onana transferlerini durdurduklarını belirten Kazancı açıklamalarına şöyle devam etti:

Jean Onana için kulübü Lens’e kiralama teklifinde bulunduk. Fakat Lens, Onana’yı bonservisi ile vermek istedi. Şu an bu transferi durdurduk.

"Halil için beklemeye geçtik"

Ceyhun Kazancı, Halil Dervişoğlu için beklemeye geçtiklerini söyledi.

Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik.

"Yusuf Yazıcı gündemimizde yok"

Son olarak Yusuf Yazıcı ve Tayfur Bingöl hakkında konuşan Sportif Direktör, şu sözleri sarf etti: