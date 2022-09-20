Ceyhun Kazancı'nın Çebi'ye sunduğu rapor

Beşiktaş'ta son dönemdeki düşüş yönetim kurulunun da gündeminde. Takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Ahmet Nur Çebi'ye çarpıcı bir rapor sundu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in koltuğu sallanırken, kulübün 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan rapor istemişti.

Kazancı, takımda yaşananlarla ilgili olarak Çebi'ye raporunu sundu ve yönetim Fransız çalıştırıcı ile ilgili yol haritasını belirledi.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye verdiği raporda İsmael ile oyuncular arasında herhangi bir sorun bulunmadığını belirtirken, "Bazı futbolcuların uzun süren sakatlıkları oyun şablonunun oturmasını engelledi. Savunma ve kale çok eleştiri alıyor ama teknik ekip asıl sorunun orta sahadaki genel düşüşten kaynaklandığı görüşünde." dedi.

Kazancı, mevcut sıkıntıların milli arada giderilerek takımın tekrar rayına oturacağını da ifade etti.

Beşiktaş'ın sıkıntıları

Verdiği raporda öne çıkan maddeler şu şekilde:

1- Takım içinde herhangi bir sıkıntı yok. Çalışma şartları ve ortam güzel. Valerien İsmael’in oyuncularla iletişimi son derece iyi.

2- En önemli sorun istikrarsızlık. Her maç farklı oyuncuların performansı düşüyor. Öyle ki her maç öncesi ‘Bu kez hangi oyuncu geri kalacak’ tahminleri yapılıyor.

3- Savunma ve kale çok eleştiri alıyor ancak teknik ekip asıl sorunun orta sahadaki düşüşten kaynaklandığı görüşünde.

4- Son iki maçtaki puan kayıplarının getirdiği moral bozukluğunu gidermek için futbolculara psikolojik destek veriliyor.

5- Milli maçlar için lige verilen ara, sıkıntıları ortadan kaldırmak için iyi bir fırsat olacak. Bu süreçte sakatlar iyileşecek ve oyun sistemi tam olarak oturacak.

"Sezonu Ismael ile bitireceğiz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı görüş alışverişi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’dan gelen rapor doğrultusunda teknik direktör Valerien İsmael hakkındaki kararını verdi. Çebi, "İsmael ile sezonu bitireceğiz. Kendisinin başarılı olacağına inanıyoruz. Beşiktaş’ta tek kriteri var, o da şampiyonluk. Kendisine bu şekilde izah ettim, o da bunun için Beşiktaş’ta olduğunu ifade etti" diye konuştu.