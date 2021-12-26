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    Cezayir'de maç esnasında kalp krizi geçiren futbolcu yaşamını yitirdi

    Cezayir 2. Futbol Ligi'nde Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, müsabaka esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 09:32
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    Cezayir'de maç esnasında kalp krizi geçiren futbolcu yaşamını yitirdi

    Cezayir takımı Mouloudia Saida forması giyen 30 yaşındaki Sofiane Lokar, maç sırasında kalp krizi geçirdi.

    Mouloudia Saida'nın ASM Oran ile karşılaştığı maçın ilk yarısında kalp krizi geçiren Sofiane Lokar, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    TAKIM ARKADAŞLARI AĞLADI

    Sofiane Lokar'ın ölümü sonrası futbolcular ve teknik heyet büyük üzüntü yaşarken sosyal medyada yayınlanan görüntülerde takım arkadaşlarının ağladığı görüldü.

    Cezayir de maç esnasında kalp krizi geçiren futbolcu yaşamını yitirdi #1

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