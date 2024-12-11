Charis Charisis, 3 yıl daha Sivasspor'da oynayacak

Haber Merkezi
Bülent Uygun yönetimindeki Süper Lig ekibi Sivasspor'da iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
Kırmızı-beyazlılar, mevcut sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Yunan futbolcu Charis Charisis ile yola devam etme kararı aldı.
"ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
2022-2023 sezonunda kadromuza dahil olan ve hem sahadaki performansıyla hem de takımımız ve şehrimizle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncumuz Charis Charisis, Sivasspor'umuza önemli katkılar sağlamaya devam edecek.
3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI
Açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in yaptığı görüşmede Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış