Charis Charisis, 3 yıl daha Sivasspor'da oynayacak

Bülent Uygun yönetimindeki Süper Lig ekibi Sivasspor'da iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-beyazlılar, mevcut sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Yunan futbolcu Charis Charisis ile yola devam etme kararı aldı.

"ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2022-2023 sezonunda kadromuza dahil olan ve hem sahadaki performansıyla hem de takımımız ve şehrimizle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncumuz Charis Charisis, Sivasspor'umuza önemli katkılar sağlamaya devam edecek.