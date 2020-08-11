Chedjou: Burak Yılmaz, Arsenal'e gitmedi

Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou, Galatasaray'da birlikte forma giydiği Burak Yılmaz için "Onunla savaşa gidilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor formaları giydikten sonra şu an Fransa'da Amiens forması giyen Aurelien Chedjou, eski takımı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ı La Voix du Nord gazetesine anlattı.

"BURAK YILMAZ, ÇOK YARDIMSEVERDİR"

"Fransızlar çok az tanıyor ama Burak Yılmaz, Türkiye'de büyük bir yıldızdır. Gerçekten açık fikirli bir insandır. Onun yeteneklerini kimse hafifsemesin. Ayrıca, çok yardımseverdir. Ben Türkiye'ye gittiğim zaman bana ev bulma konusunda yardımcı olmuştu. Ayrıca, çok soğukkanlı bir liderlik sergiler. İstanbul'da kar yağdığı günlerde, takım kadrosuna 4 gün boyunca katılamamıştım. 2-3 hafta boyunca kadro dışı kalmıştım. Burak Yılmaz benim yanıma gelip dinleyen ve tekrar takıma katılmama yardımcı olan insandı."

"OYUN ZEKASI YERİNDEDİR"

"Burak Yılmaz, gerçekten çok mücadeleci biridir. Birlikte savaşa gidebileceğiniz türden biri. Takım arkadaşları için her şeyini verir. Özgüveni yerindedir ama alçak gönüllüdür. Belki 28-29 yaşında olduğu futbolcu değildir ve formunu kaybetmiştir ama oyun zekası yerinde duruyordur. Savunmacıları nasıl ekarte etmesi gerektiğini bilir. Çok iyi bir profesyoneldir ve kendisine çok iyi bakar. Evine düşkündür. Çin'den geri dönmesinin sebebi de ailesini özlemesiydi."

"ARSENAL'E TRANSFER OLABİLİRDİ"

"Burak Yılmaz'ı beğenin ya da beğenmeyin, Türkiye'nin 4 büyük kulübünde oynamış bir futbolcu. Her gittiği kulüpte hoş karşılanmadı. Ancak, sistematik olarak hangi kulüpten ayrılırsa ayrılsın, onun arkasından taraftarlar üzülmüştür. Kendini taraftarlara sevdirmeyi başarır. Arsenal'e gitme fırsatı olduğunu biliyorum ancak bu transferi yapmadı. Çünkü, ülkesinde kalmayı tercih etti. Çünkü o Türkiye'de bir idol."