Chedjou futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 36 yaşındaki Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını duyurdu.

Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bu kararını duyuran Chedjou, "Hepinize her şey için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Sıradaki istasyon? Chedjou Spor Danışmanlığı." ifadelerini kullandı.

Türk takımlarıyla 155 maça çıktı

Türk takımlarıyla toplamda 155 maça çıkan Chedjou, 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 kez de asist yaptı.

Kamerunlu savunma oyuncusu 2013-2014 sezonu öncesinde 6.3 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Galatasaray'a transfer olmuştu.