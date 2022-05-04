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    Chedjou futbolu bıraktı

    Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 36 yaşındaki Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını duyurdu.
    • 04.05.2022 - 11:39
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    Chedjou futbolu bıraktı

    Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını açıkladı.

    Sosyal medya hesabından bu kararını duyuran Chedjou, "Hepinize her şey için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Sıradaki istasyon? Chedjou Spor Danışmanlığı." ifadelerini kullandı.

    Türk takımlarıyla 155 maça çıktı

    Türk takımlarıyla toplamda 155 maça çıkan Chedjou, 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 kez de asist yaptı.

    Kamerunlu savunma oyuncusu 2013-2014 sezonu öncesinde 6.3 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

    Chedjou futbolu bıraktı #1


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